Elezioni Consiglio Provinciale, nella lista di FdI Riccardo Ambrosetti consigliere comunale di Anagni

I candidati al Consiglio Provinciale scaldano i motori in vista delle future consultazioni per un seggio a Palazzo Iacobucci. Nella lista di Fratelli d’Italia è candidato il Consigliere comunale di Anagni ed esponente storico del partito di Giorgia Meloni Riccardo Ambrosetti. Subdelegato alle Manutenzioni, al Verde Pubblico, alle Periferie ed alla Vivibilità per l’Amministrazione Comunale della città dei papi, Riccardo Ambrosetti si è segnalato nel corso di questi anni come uno degli amministratori locali più attenti ed attivi nella risoluzione dei problemi quotidiani della cittadinanza ma con un occhio attento anche alle trasformazioni del panorama politico, sociale ed economico del territorio provinciale. È lo stesso Riccardo Ambrosetti a spiegare: «Quando il segretario provinciale di Fratelli d’Italia, il Senatore Massimo Ruspandini, mi ha proposto la candidatura per il Consiglio Provinciale ho subito accettato perché voglio mettermi a disposizione dei cittadini e degli altri amministratori per portare avanti un lavoro di risanamento e di maggiore rafforzamento dell’ente provinciale sul territorio. Aver tolto alla Provincia la propria funzione di rappresentanza è stato sbagliato ma ritengo che con un attento lavoro e con la disponibilità aperta e franca verso le esigenze del cittadino si possa recuperare quel ruolo. Molto spesso la Provincia è percepita dal cittadino come un ente lontano, privo della concreta capacità di risolvere problemi sul territorio; compito di un Consigliere provinciale è proprio quello di diminuire il gap esistente tra quello che la Provincia può fare e quello che concretamente fa. Ma per fare questo, per liberare le energie e le risorse della Provincia, è fondamentale collaborare con i Comuni senza campanilismi e senza preferenze, ricordando che la Ciociaria è un territorio vasto, con tante particolarità e con tante criticità che vanno tenute presenti nell’azione politico-amministrativa giornaliera. Penso di aver dimostrato di avere le qualità necessarie per svolgere il ruolo di Consigliere provinciale ma allo stesso tempo ricordo che le partite non si giocano da soli ma si ha una squadra accanto, dunque ripeto che l’ascolto e la collaborazione fattiva con tutti gli esponenti politici dei territori e con tutti i cittadini sono i pilastri su cui deve basarsi la buona azione di un amministratore provinciale».

COMUNICATO STAMPA

