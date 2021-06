Elezioni comunali di Roma: Enrico Michetti candidato sindaco per il Centrodestra. Simonetta Matone vice

Sarà Enrico Michetti il candidato sindaco del centrodestra a Roma. L’ex magistrato Simonetta Matone sarà la vice. La decisione giunge dopo una lunga di riflessione all’interno del centrodestra che, comunque, da tempo si era orientato sui due nomi in questione.Michetti è un opinionista famoso di Radio Radio oltre che direttore della Gazzetta Amministrativa. Il suo nome come candidato sindaco di Roma, dopo il “no” di Bertolaso era diventato il più probabile, e già da qualche giorno veniva inserito dai giornali come il candidato più probabile per il centrodestra.«Sono contento e emozionato, grato per la fiducia dimostrata in questi giorni, per l’affetto ricevuto». Così all’AdnKronos, Enrico Michetti , appena designato dal centrodestra come candidato sindaco. Per il professore di diritto e speaker radiofonico «ora è il momento di restituire alla città eterna quello che merita, il ruolo di caput mundi».

LA NOTA

«Piena sintonia nel centrodestra che ha scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone che sarà prosindaco. Paolo Damilano è il candidato sindaco a Torino. Entro la settimana sarà ufficializzata la candidatura per la regione Calabria». Lo si legge in una nota.

fonte leggo.it