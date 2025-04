Elezioni Ceccano 2025: Andrea Querqui, una scelta di rinnovamento per la città

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

Le elezioni comunali di Ceccano, previste per il 25 e 26 maggio 2025, si avvicinano e la figura di Andrea Querqui emerge come una proposta concreta e innovativa per il futuro della città. Farmacista di professione e consigliere comunale uscente, Querqui si presenta con una coalizione ampia e coesa, composta da Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Alleanza Verdi e Sinistra, l’associazione “Progresso Fabraterno”, Movimento Cinque Stelle e la sua lista civica.

Un progetto condiviso e inclusivo

La candidatura di Querqui è il risultato di un percorso di dialogo e condivisione all’interno del centrosinistra. Significativo è stato il passo indietro di Emanuela Piroli, ex consigliera comunale, che ha rinunciato alla propria candidatura per favorire l’unità della coalizione, riconoscendo in Querqui la figura in grado di rappresentare al meglio i valori comuni e le istanze dei cittadini.

Un’alternativa credibile al passato

La caduta dell’amministrazione Caligiore, segnata da inchieste giudiziarie e polemiche, ha lasciato un vuoto di fiducia nella cittadinanza. Querqui propone un modello di governance basato su trasparenza, partecipazione e attenzione al sociale e all’ambiente, elementi che sono mancati negli ultimi anni.

Gli altri candidati: frammentazione e incertezze

Mentre Querqui ha consolidato attorno a sé una coalizione solida, gli altri schieramenti sembrano ancora alla ricerca di un’identità definita. Nel centrodestra, dopo la fine dell’era Caligiore, manca una figura unificante e un programma condiviso.

Un’opportunità per Ceccano

Andrea Querqui rappresenta una proposta concreta per il rilancio di Ceccano, basata su esperienza amministrativa, impegno civico e una visione chiara per il futuro. La sua candidatura offre alla città l’opportunità di voltare pagina, superando le divisioni del passato e costruendo un’amministrazione attenta alle reali esigenze dei cittadini.

In un contesto politico locale segnato da incertezze e frammentazioni, la proposta di Querqui si distingue per coerenza, inclusività e determinazione, elementi fondamentali per guidare Ceccano verso un futuro migliore.

