Elezioni CAL, Righini: “Straordinario risultato per Fratelli d’Italia”

«La votazione per i nuovi membri del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) ha fatto registrare uno straordinario risultato per Fratelli d’Italia capace di eleggere ben 10 esponenti sui 15 ottenuti dalla coalizione di centrodestra. Un dato che testimonia ancora una volta la capacità organizzativa di FdI e soprattutto il radicamento sempre più forte del primo partito di maggioranza nell’intero territorio regionale visto che nel nuovo CAL siederà un rappresentante per ogni provincia del Lazio».

Lo dichiara l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste Giancarlo Righini

«Un sentito ringraziamento va al coordinatore regionale, Paolo Trancassini e a tutti gli amministratori locali per l’ottimo lavoro svolto. Un augurio particolare va, invece, a tutti i neoeletti con la consapevolezza dell’importanza del loro ruolo visto che il CAL rappresenta a tutti gli effetti la seconda Camera della Regione esprimendo pareri, anche se non vincolanti, sulle leggi di bilancio e essendo l’organo di riferimento dove potersi confrontare con gli enti locali”, conclude l’assessore Righini.

COMUNICATO STAMPA