Elezioni Cal 2023: gli auguri del Presidente di UPI Lazio Alessandro Romoli

Le mie più sincere congratulazioni a tutti i 23 candidati che sono stati appena eletti a Consiglieri del Comitato delle Autonomie Locali (Cal) del Lazio.

Quello da loro ottenuto è un incarico di straordinaria importanza e delicatezza, perché sarà loro compito curare i rapporti di tipo amministrativo e a fare da raccordo tra la Regione Lazio e gli Enti Locali del nostro vasto territorio.

Conosco personalmente molti dei 23 nuovi consiglieri del Cal Lazio, di tanti altri ho invece sentito parlare in termini assolutamente positivi. In ogni caso posso comunque assicurare che si tratta di persone con una lunga e comprovata esperienza amministrativa alle spalle. E questo rappresenta senza dubbio una forma di garanzia per i territori locali e i cittadini, i cui interessi verranno tutelati in modo tale che il Lazio cresca da nord a sud alla medesima velocità senza lasciare indietro nessuno.

In qualità di Presidente dell’Unione delle Province Italiane (UPI) – Lazio, rivolgo a tutti i 23 neoconsiglieri del Cal i miei migliori auguri di buon lavoro. L’UPI Lazio c’è ed è pronto a collaborare per incidere positivamente sulla crescita della nostra splendida regione.

COMUNICATO STAMPA