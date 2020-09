Elezioni Avezzano, Genovesi: “Ringrazio i cittadini che ci hanno portato al ballottaggio. Ora puntiamo alla vittoria”

AVEZZANO – “Ringraziamo con il cuore i cittadini di Avezzano che ci hanno portato al ballottaggio. Ora puntiamo alla vittoria nel segno del cambiamento vero e della rivoluzione del buonsenso. È stata una avventura avvincente vissuta in mezzo alla gente che ci ha mostrato un entusiasmo straordinario”.Così il candidato sindaco del centrodestra alle elezioni di Avezzano, Tiziano Genovesi, ufficializzando la conquista del ballottaggio da parte della coalizione al termine dello spoglio seguito al voto di ieri e l’altro ieri.“Concludiamo questa grande e lunga campagna elettorale con una giornata, quella di oggi, in cui il testa a testa con il candidato sindaco del centrosinistra, Mario Babbo, si è concluso in serata a nostro favore – spiega ancora il 40enne imprenditore -. Domani inizia un’altra partita con la Lega primo partito ad Avezzano e con il sottoscritto al di sopra delle preferenze delle liste, a riprova del gradimento nei miei confronti e che le critiche che mi sono piovute addosso in questi mesi, sono state strumentali e rispedite al mittente dalla gente. Da domani però la Lega e il Centrodestra saranno in campo con ancora maggiore determinazione, ma soprattutto da domani siamo disponibili a discutere e ragionare con tutte le forze politiche per il bene di Avezzano – prosegue il segretario provinciale dell’Aquila della Lega -. C’è voglia di Lega e Centrodestra e in questi 15 giorni di ulteriore campagna elettorale sicuramente i cittadini capiranno che c’è bisogno dei partiti organizzati che ci mettono la faccia rispetto ad un civismo incontrollato gestito da personaggi che devono dare conto solo a sé stessi”, conclude.

COMUNICATO STAMPA

