Elezioni Avezzano, Genovesi: “commercialisti centrali nella nostra azione amministrativa”

AVEZZANO – “L’ascolto e il coinvolgimento dei commercialisti sarà centrale nella nostra azione amministrativa: sono professionisti che svolgono un ruolo prezioso per l’attrattività economica del territorio essendo i mediatori in trattative con gli operatori economici che vogliono investire ad Avezzano e nella Marsica. Sono figure ancora più importanti in questo momento di crisi gravissima. Romperemo il fronte del mancato ascolto da parte delle amministrazioni precedenti”.Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra alle elezioni di Avezzano, Tiziano Genovesi, incontrando un gruppo di commercialisti di Avezzano, guidati dal presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili del capoluogo marsicano. “Come altre realtà, anche i commercialisti si sono lamentati per non essere stati ascoltati – spiega ancora il 40enne imprenditore -. Nel colloquio, cordiale e costruttivo, sono stati affrontati temi a 360 gradi, tra cui il caro affitti, i negozi chiusi, l’Interporto, la Zes, il project financing e la sicurezza, elementi che, con il Tribunale, rappresentano aspetti fondamentali perché gli imprenditori vengano ad investire nel nostro territorio”, conclude Genovesi

COMUNICATO STAMPA

