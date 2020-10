Elezioni Avezzano, Genovesi appello ai giovani che “si sono fatti da soli”: “Riprendiamoci la nostra città e miglioriamola”

AVEZZANO – “Sono un 40enne che, come si suol dire, si è fatto da solo, cominciando a lavorare da giovanissimo. Sono un imprenditore che ha costruito la vita e la professione con serietà e correttezza affrontando con determinazione tutte le difficoltà, non ultime le problematiche legate alla emergenza covid. Faccio appello ai giovani come me affinché mi sostengano per salvare Avezzano dal baratro. Sono arrivato fino a questo punto impegnando tutte le mie forze ma soprattutto sopportando attacchi e offese personali gratuite, anche molto gravi. È il momento del Cambiamento vero e del riscatto dei giovani per non disperdere questa esperienza politica iniziata dal basso”.

È l’appello formulato dal candidato sindaco del centrodestra alle elezioni di Avezzano, Tiziano Genovesi, in vista del ballottaggio del 4 e 5 ottobre prossimi.

“Oltre ai giovani, voglio coinvolgere in questa mia sollecitazione anche persone più mature, in particolare, imprenditori che hanno a cuore Avezzano: riprendiamoci la Città che poi cambieremo e miglioreremo insieme, la Casa comunale sarà aperta ad ogni contributo e sarà la Casa di tutti gli avezzanesi”, conclude Genovesi.

COMUNICATO STAMPA