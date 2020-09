Elezioni Avezzano, centrodestra chiude campagna elettorale con comizi in quartieri e frazioni

AVEZZANO – Il Centrodestra chiuderà oggi la campagna elettorale con una serie di comizi in quartieri e frazioni da parte del candidato sindaco, Tiziano Genovesi, e dei candidati consiglieri della coalizione: dal primo pomeriggio fino alla tarda serata a ridosso della mezzanotte, quando scatterà il silenzio elettorale, il Centrodestra incontrerà i cittadini “in zone che sono state dimenticate dalle amministrazioni Di Pangrazio e De Angelis”.“Abbiamo deciso in coerenza di chiudere questa lunga campagna elettorale da dove siamo partiti circa tre mesi e mezzo fa: in quartieri e frazioni che in questi mesi non abbiamo mai abbandonato, facendo tesoro delle indicazioni e delle istanze di gente che molto spesso non ha voce e udienza – spiega Genovesi -, unire periferie e centro significa anche fare fronte unico e pacificare una Città alla ricerca della rinascita e del rilancio con la vittoria del Centrodestra. Il tutto all’insegna di sicurezza, rispetto delle regole, stop a degrado, clima di serenità con la promozione di piani di sostegno per famiglie e imprese, determinanti anche alla luce della emergenza covid. Sarà la Avezzano silenziosa, laboriosa, onesta e capace a condurci alla vittoria tra tre giorni”, conclude il 40enne imprenditore.Intanto, alle 19,30 nel bar Des Amis, in via Don Minzoni, è in programma un aperitivo augurale di fine campagna elettorale dei candidati consiglieri di Lega, Fdi, Udc e Cambiamo alla presenza del candidato sindaco, Genovesi.

