Elezioni amministrative, sei seggi collocati nelle Fiere di Sora

In occasione delle elezioni amministrative 2021, si comunica che sei seggi sono stati dislocati all’interno dell’area delle Fiere di Sora. Il Comune di Sora, raccogliendo l’invito del Ministero dell’Interno, ha individuato una sede alternativa agli edifici scolastici per evitare l’interruzione delle attività didattiche già fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria in corso.

L’individuazione di un padiglione nell’area delle Fiere di Sora, limitrofa ai seggi trasferiti, è apparsa la più opportuna in quanto facilmente raggiungibile, dotata di ampio parcheggio e facilmente allestibile. Grazie all’ampiezza degli spazi, i seggi sono debitamente distanziati e garantiscono il pieno rispetto delle norme anti-Covid 19 (areazione dei locali, distanziamento tra gli elettori ed eliminazione di situazioni a potenziale rischio assembramento).

Si precisa che il padiglione dove saranno collocati i 6 seggi elettorali è stato concesso gratuitamente al Comune dalle Fiere di Sora. I seggi che saranno interessati dal trasferimento sono i seguenti: 8, 9, 10, 11, 22 e 23.

Comunicato stampa