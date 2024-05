Elezioni Amministrative / Presentazione lista civica “Posta Fibreno in Comune”

In vista delle prossime elezioni amministrative di Posta Fibreno è stata presentata la lista civica “Posta Fibreno in Comune” capeggiata dal Sindaco uscente Adamo Pantano. Candidati al Consiglio Comunale: De Benedictis Giustina (detta Gina), Farina Alessandra, Farina Paolo, Ferri Antonio, Ferri Lucio, Fiorini Antonio, Lecce Manuel (detto Manu), Lecce Vincenzo e Mele Augusto.Il Sindaco Adamo Pantano ha così commentato: “iniziamo con entusiasmo e passione questa campagna elettorale, ad ascoltare e incontrare tutti i cittadini per costruire insieme l’Amministrazione dei prossimi 5 anni. Ringrazio tutti i candidati per la loro disponibilità e tutti coloro che hanno sottoscritto e sostenuto la formazione della nostra lista”.

