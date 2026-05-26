ELEZIONI AMMINISTRATIVE NEL LAZIO, GLI AUGURI DI BUON LAVORO DEL PRESIDENTE ROCCA AI SINDACI ELETTI

«Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro ai sindaci eletti nei comuni del Lazio, chiamati da oggi a guidare le proprie comunità con responsabilità, equilibrio e spirito di servizio. Amministrare i territori significa affrontare ogni giorno problemi concreti, ascoltare i cittadini e dare risposte efficaci: è questa la politica che serve, fatta di presenza, competenza e capacità di decisione. Un grande in bocca al lupo anche ai candidati che tra due settimane affronteranno il turno di ballottaggio. La Regione Lazio continuerà a essere al fianco dei sindaci e degli amministratori locali, senza distinzioni politiche. Questa Giunta ha scelto fin dal primo giorno di costruire un rapporto diretto con i territori, perché i comuni sono il primo presidio istituzionale per i cittadini e meritano interlocutori presenti, affidabili e concreti. La Giunta regionale del Lazio sarà sempre la casa dei sindaci. Da questa tornata elettorale emerge inoltre un dato politico evidente: nel Lazio, come nel resto d’Italia, il centrodestra conferma una solida capacità di governo e una classe dirigente credibile, radicata e riconosciuta dai cittadini. E forse il motivo è semplice: sui territori, più delle parole, continuano a contare la serietà, il lavoro quotidiano e la capacità di mantenere gli impegni presi». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.