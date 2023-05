Elezioni amministrative, Maura: “Il risultato di FdI è straordinario”

“Il risultato di fratelli d’Italia è straordinario” questa la sintesi perfetta dei risultati elettorali raggiunti in vari comuni della Ciociaria. Su Fiuggi, Amaseno, Anagni, Aquino, tutti i candidati della cantera di Fratelli d’Italia raggiungono preferenze impressionanti. La scelta di Maura e Ruspandini di dedicarsi incessantemente alla presenza sui territori ripaga e lo dimostrano proprio i numeri. Riccardo Ambrosetti, Davide Salvati, Simone Paris, Mario Colagiovanni sono solo alcuni degli esempi di record di preferenze. Da sempre impegnati in politica e vicini ai due Onorevoli hanno raggiunto obiettivi importanti. Vince la presenza sui territori dunque, la politica della militanza e della disponibilità, la politica che si mette alla portata di tutti per costruire e lasciare la fiaccola a chi verrà dopo di noi, un modello ben chiaro e ben definito che solo la scuola di FDI provinciale può insegnare.

On. Daniele Maura- Vice Capogruppo FDI Regione Lazio

COMUNICATO STAMPA

