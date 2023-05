Elezioni amministrative, dichiarazione dell’onorevole Rossi

“Il voto amministrativo ha detto in maniera incontrovertibile che gli italiani vogliono alla guida degli enti locali e del Paese il centrodestra. Gli ottimi risultati ottenuti nei capoluoghi di provincia e nei grandi e piccoli comuni ci dicono, salvo poche eccezioni, che il Paese sta apprezzando le idee, i progetti, il modo di agire di politici, amministratori della nostra coalizione che ogni giorno lavorano per il bene dei cittadini che quotidianamente rappresentano in ogni contesto”. E’ quanto sostiene Maria Veronica Rossi, eurodeputato della Lega.

“Nel Centro Italia, nel Lazio, in provincia di Frosinone – prosegue l’onorevole Rossi che è anche commissario della Lega per i comuni di Ferentino ed Anagni – il centrodestra è maggioranza nei numeri e nelle sensibilità della gente, cosa forse più importante. Leggendo i dati, come Lega, non posso che esprimere soddisfazione per il lavoro che è stato fatto sui territori dalle nostre donne e dai nostri uomini. Ad Anagni, ad esempio, abbiamo ricostruito un’identità e una credibilità del partito che ci ha portato ad ottenere quasi 1.100 voti e ad essere una delle colonne portanti della coalizione che sostiene Natalia. Adesso, dovremo raddoppiare gli sforzi per condurre il nostro candidato, una persona perbene, pulita e trasparente, sempre dalla parte dei cittadini, alla riconferma alla guida del Comune di Anagni. A Ferentino, la nostra lista di riferimento, “Raddoppiamo l’impegno”, ha ottenuto oltre il 7% dei consensi, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria di Piergianni Fiorletta e ridonando speranza di crescita a una città che si era fermata nei dieci anni di amministrazione Pompeo”.

“Per non parlare degli altri Comuni, più o meno grandi, nei quali i nostri candidati si sono fatti onore, mietendo successi importanti. Ora non resta che continuare a impegnarsi sul territorio per il bene delle nostre comunità per un rilancio che oggi più che mai è un orizzonte concreto e non una chimera” ha concluso l’onorevole Rossi.

Comunicato stampa