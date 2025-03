Elezioni amministrative Ceccano 2025: Una sfida a quattro per la guida della città

Le elezioni amministrative del 2025 a Ceccano delineano un panorama politico complesso e dinamico, caratterizzato dalla presenza di quattro candidati alla carica di sindaco: Ugo Di Pofi, Fabio Giovannone, Andrea Querqui e Manuela Maliziola. Ognuno di essi è sostenuto da diverse liste e coalizioni, riflettendo la varietà di visioni e proposte per il futuro della città.

I Candidati e le Loro Coalizioni

Ugo Di Pofi (Centrodestra – Fratelli d’Italia e civiche)

Ugo Di Pofi, imprenditore di 63 anni, è stato scelto come candidato sindaco del centrodestra attraverso le primarie della coalizione, ottenendo 589 voti su 1.033 votanti. È sostenuto dalla lista civica “Sempre con Ceccano” e da Fratelli d’Italia.

Il suo programma si articola su cinque punti principali:

Trasparenza e legalità : amministrazione improntata alla trasparenza;

: amministrazione improntata alla trasparenza; Polo universitario : creazione di un polo universitario presso la Mediateca di via San Francesco;

: creazione di un polo universitario presso la Mediateca di via San Francesco; Rilancio turistico : valorizzazione della città nei cammini storico-religiosi;

: valorizzazione della città nei cammini storico-religiosi; Ascolto dei cittadini : attenzione alle esigenze della popolazione;

: attenzione alle esigenze della popolazione; Servizi sanitari: studio per la creazione di un hospice nell’ex struttura Santa Maria della Pietà.

Fabio Giovannone (Centrodestra Alternativo)

Fabio Giovannone, ex presidente del Consiglio comunale, ha deciso di candidarsi autonomamente, non partecipando alle primarie del centrodestra. La sua candidatura rappresenta una proposta alternativa all’interno dello schieramento di centrodestra, indicando una frammentazione delle forze politiche locali. Al momento, non sono disponibili dettagli specifici sulle liste e sulle squadre che lo sostengono.

Andrea Querqui (Centrosinistra – PD, PSI, AVS, Progresso Fabraterno, civiche)

Andrea Querqui, farmacista, ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco, sostenuto da una coalizione di centrosinistra composta da:

Partito Democratico (PD)

Partito Socialista Italiano (PSI)

Alleanza Verdi e Sinistra (AVS)

Associazione “Progresso Fabraterno”

Lista civica personale

Querqui enfatizza valori quali responsabilità, rispetto per l’ambiente e attenzione alle fasce più deboli della popolazione. La sua candidatura mira a unire diverse forze politiche sotto una visione comune per il futuro di Ceccano.

Manuela Maliziola (Centrosinistra Alternativo)

Manuela Maliziola, già sindaco di Ceccano, ha annunciato la sua candidatura, rappresentando un’alternativa all’interno del centrosinistra. La sua decisione evidenzia la diversità di visioni presenti nello schieramento e la ricerca di una sintesi tra le varie anime del centrosinistra ceccanese. Al momento, non sono disponibili informazioni dettagliate sulle liste e sulle squadre che la sostengono.

Dinamiche Politiche e Strategie Elettorali

Un elemento significativo nel panorama politico di Ceccano è rappresentato dalla decisione di Emanuela Piroli, ex consigliera comunale, di ritirare la propria candidatura a sindaco per favorire l’unità del centrosinistra.

Piroli ha sottolineato l’importanza di una coalizione coesa per contrastare efficacemente il centrodestra e ha richiesto la riapertura di un tavolo di confronto con tutte le forze politiche di centrosinistra non ancora parte della coalizione ufficiale. Questa mossa mira a consolidare un fronte unitario ed evitare la dispersione di voti nell’area progressista.

Le elezioni comunali del 2025 a Ceccano si prefigurano come un appuntamento cruciale per il futuro della città. La presenza di quattro candidati con differenti visioni e programmi offre agli elettori una scelta ampia e articolata. La capacità delle diverse coalizioni di presentare proposte concrete e di comunicare efficacemente con la cittadinanza sarà determinante per l’esito delle elezioni.

In questo contesto, l’unità interna ai vari schieramenti e la chiarezza degli obiettivi proposti giocheranno un ruolo fondamentale nel determinare la fiducia degli elettori e nel delineare il futuro amministrativo di Ceccano.