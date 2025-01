Elezioni amministrative a Ceccano: Andrea Querqui riflette sulla candidatura a sindaco

A Ceccano si respira già l’aria delle prossime elezioni amministrative, e tra i possibili protagonisti c’è Andrea Querqui, giovane farmacista con un forte legame con il territorio. Tuttavia, Querqui non ha ancora sciolto la riserva sulla sua candidatura a sindaco.

“Devo prima sistemare alcune questioni legate alla mia professione,” spiega Querqui, consapevole del grande impegno che comporta guidare una città come Ceccano. “Se decido di scendere in campo, voglio organizzarmi al meglio per conciliare lavoro e impegno politico.”

Ma il tempo di attesa ha anche un’altra funzione: verificare quali forze della larga coalizione di centro-sinistra ceccanese saranno pronte a sostenerlo. Querqui conta su un ampio schieramento composto da partiti come PD, PSI, Verdi, il gruppo di Progresso Fabraterno, e diverse formazioni civiche.

“Attualmente abbiamo cinque liste pronte, e ne stiamo definendo una sesta,” dichiara Querqui. “Voglio puntare su una coalizione solida, con liste in cui tutti i candidati abbiano la possibilità di competere. L’obiettivo è formare un’alleanza forte, composta per l’80% da esponenti del centro-sinistra.”

Tuttavia, il sostegno del PD, essenziale per consolidare l’unità, non è ancora del tutto certo. La dottoressa Emanuela Piroli, esponente di spicco del partito, ha già manifestato la sua disponibilità a candidarsi come sindaco.

“Parliamo tanto di unità del centro-sinistra, ma non possiamo permetterci divisioni su questo punto,” sottolinea Querqui. “Se si trova una sintesi su un candidato unitario, allora possiamo procedere con forza e coerenza. Sono fiducioso che il PD prenda presto una decisione. Con Emanuela credo si possa trovare un punto d’incontro.”

Il congresso provinciale del PD, che ha finora catalizzato l’attenzione, potrebbe presto lasciare spazio a una discussione più mirata sul “caso Ceccano.” Nel frattempo, Querqui resta in attesa di capire se ci siano le condizioni politiche e organizzative per confermare la sua disponibilità a candidarsi.

Il futuro politico di Ceccano si gioca su equilibri delicati, ma un dato è certo: l’obiettivo di Andrea Querqui è costruire una coalizione ampia e vincente, in grado di rappresentare al meglio le istanze del centro-sinistra ceccanese.