Elezioni 2021, a Sora arriva Giuseppe Conte a sostegno di Valeria Di Folco

E’ atteso per domani, venerdì 23 settembre, alle ore 15.00 il leader del Movimento 5 Stelle ed ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Sora per sostenere la candidatura di Valeria Di Folco a sindaco nelle prossime elezioni amministrative di ottobre.

L’arrivo è previsto in Via Firmio n.2, da qui poi ci si muoverà a piedi per un breve percorso fino a Piazza S. Restituta dove ci sarà l’incontro e il dialogo, tradotto anche nella lingua dei segni, con i tanti cittadini che vorranno partecipare. Tutte le tappe del leader del Movimento 5 Stelle, prevedono infatti un contatto diretto con la gente per ribadire la necessità di restituire alla politica etica e valori, sobrietà e compostezza, garbo e gentilezza soprattutto, nei confronti dei cittadini più fragili e inascoltati

Insieme a lui anche i principali esponenti del M5S laziale in Regione, in Parlamento e in Europa. A fare gli onori di casa la candidata sindaco Valeria Di Folco insieme al consigliere comunale uscente e ai candidati alla carica di consigliere comunale.

Ambiente, sviluppo, politiche sociali ed inclusive: questi i temi che il presidente Conte e i candidati del movimento affronteranno insistendo sull’ importanza di andare a votare e di scegliere chi vuole veramente cambiare questa città.

La candidata sindaco del Movimento 5 Stelle Sora Valeria Di Folco