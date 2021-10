Elezione a Sindaco di Luca Di Stefano, le congratulazioni di Massimiliano Quadrini

Mi congratulo per la elezione a Sindaco di Luca Di Stefano, con cui mi sono più volte relazionato prima, durante e anche subito dopo le elezioni.

Si tratta di una scelta che non può che rallegrarmi, anche per affinità generazionale e percorso politico, caratteri che ci uniscono e che credo saranno utili per tutto il nostro territorio.

Non è mai stato mio costume, e mai lo sarà, interferire con le scelte elettorali degli altri Comuni, e le mie cene “politiche” si svolgono solo e soltanto con la mia maggioranza e sempre alla luce del sole o di lampade ben accese.

Sono altri che mestano nel torbido, rimestando melma come loro amano fare, o utilizzando fantomatiche e inutili pagine web, anche perché una volta scesi nell’agone elettorale, hanno dovuto ben presto ritornare a casa, sconfitti e lasciati soli dall’elettorato.

Noi, io e Luca, forti della fiducia e del mandato popolare, sapremo invece governare al meglio le nostre comunità, indifferenti agli sciacalli e alle malelingue presuntuose.

COSI’ IN UN POST SU FACEBBOK IL SINDACO DI ISOLA DEL LIRI, MASSIMILIANO QUADRINI.

