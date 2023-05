Eletto il nuovo Direttivo Nazionale dell’Accademia Kronos

Roma, Alberto D’Orazio e Danilo Ambrosetti alla guida del sodalizio nazionale

Nella sala delle conferenze del “Pontificio Istituto Maestre Pie Filippini” in Roma, si sono svolte nella giornata di sabato, le elezioni del Direttivo Nazionale dell’Accademia Kronos. Un appuntamento importante, che ha richiamato ad esprimersi tutte le sezioni del sodalizio presenti in Italia. Si è votato nell’assemblea riunita a Roma e nelle varie sedi, che hanno poi comunicato i voti espressi. Dei 14 candidati sono stati eletti i primi sei, che a loro volta hanno espresso il Presidente ed il Vice Presidente, e quindi hanno integrato il Direttivo con i primi tre non eletti. Prima di passare alla votazione, i membri del Direttivo uscente hanno illustrato il bilancio conclusivo del loro mandato che è stato approvato all’unanimità, quindi un saluto del Presidente uscente Franco Floris in collegamento video da Genova, che ha augurato buon lavoro alla nuova gestione del sodalizio. Le votazioni hanno decretato in ordine di preferenze: Danilo Ambrosetti con 275 voti, Alberto D’Orazio con 272 voti, Silvia Socci con 256 voti, Silvia Buonanotte con 200 voti, Marco Romano con 168 voti, Romagnolo Manuela con 167 voti, il neo Direttivo riunito, (con il consenso del primo degli eletti) ha stabilito quale Presidente il dott. Alberto D’Orazio e Vice Presidente il cav. Danilo Ambrosetti, quindi secondo il regolamento che porta a 9 il numero dei membri, entrano come i primi tre dei non eletti: Fabio Paganelli con 128 voti, Silvia Cecilia con 116 voti e Gabriele Legnari con 109 preferenze. “E’ stata delineata una squadra di spessore –ha commentato il Presidente D’Orazio- abbiamo importanti obiettivi da raggiungere e progetti da concretizzare per far crescere sempre di più l’Accademia Kronos”. “Una giornata importante dalla quale è stato scelto democraticamente un nuovo Direttivo –commenta il Vice Presidente Danilo Ambrosetti- che porterà nuova linfa ed energia a questa importante realtà che è l’A.K. L’entusiasmo è quello giusto ed abbiamo una gran voglia di lavorare per dar vita ad importanti e coinvolgenti iniziative”. A breve verrà convocata la prima riunione del neo Direttivo dal quale si delineerà il nuovo organigramma interno.

COMUNICATO STAMPA