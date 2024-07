Eletti i nuovi organismi del Club Lions di Sora-Isola del Liri-Arpino per il 24- 25

Si è concluso l’anno lionistico il 30 giugno e prima di tale data è stata convocata

l’assemblea dei soci da parte del Presidente Bernardo Maria Giovannone per fare un rendiconto finale delle attività del club ed eleggere il nuovo organigramma per l’anno lionistico 24/25.Il

Presidente ha espresso grande soddisfazione per i service svolti da tutti i soci e il traguardo importantissimo di essere diventati ETS regolarmente iscritti al Runts con il vantaggio di poter accedere al 5 per mille e a donazioni che possono essere detratte dal reddito. Intanto ha ricordato il progetto prioritario interclub “scuola cani guida per non vedenti” in Arpino-Fr che sta andando avanti e che è stato presentato a centinaia di persone e a tanti studenti in varie scuole e che ha avuto il suo punto culminante nella manifestazione “Il cane, un amico a quattro zampe” del 26 Maggio scorso. Evento patrocinato dalla XV Comunità Montana e dal suo commissario Rossella Chiusaroli e dalla Città di Arpino organizzato presso l’Oasi del Vallone di Arpino grazie alla sensibilità della sua direttrice Emanuela Latessa e dove hanno partecipato i Lions del club Sora-Isola del Liri,il presidente del Club Lions della Valcomino Domenico D’Antona insieme ad altri amici del club, Il segretario tesoriere del club Lions di Frosinone Franco Colosimo, Il secondo vicegovernatore del distretto Lions 108 L Luigi Capezzone, il Presidente della Commissione Sanità Regionale del Lazio Alessia Savo, i Consiglieri Comunali di Arpino Mauro Visca, Maria Manuel e il Vicesindaco Massimo Sera, l’amico non vedente Piero Parisi con altri amici non vedenti con cane guida che insieme ai Lions stanno lottando per vedere finalmente realizzata una scuola cani guida nel centrosud italiano.

L’impegno dei Lions e di tanti amici volontari esterni compresa la protezione civile e l’equipaggio dell’ambulanza del Pio sodalizio della Madonna di Loreto al castello insieme al socio Lion medico Elvio Quadrini, ha consentito alla manifestazione di essere un successo anche grazie alla presenza della Polizia di Stato con i cani per la scoperta degli esplosivi, all’associazione per i cani per l’allerta diabete che saranno integrati nel progetto scuola cani guida, a Claudio Pinto, vicepresidente nazionale dell’AICAS (associazione Italiana cani per assistenza e servizio)agli addestratori dei cani per pet therapy e da compagnia , ai veterinari e fisioterapisti per gli amici a quattro zampe. La testimonianza del successo sta anche nel fatto che il video realizzato dall’amico volontario Leonardo Iafrate ha avuto migliaia di visualizzazioni. Il club però durante l’anno non ha trascurato altri settori di intervento come quello di “Alleviare la fame” con 11 distribuzioni da settembre a giugno di derrate alimentari prelevate al banco alimentare di Aprilia insieme all’amico socio Elvio Quadrini oppure acquistate con fondi privati dei soci e distribuite anche con l’aiuto del tesoriere Peppino Quadrini, del past presidente Riziero Capuano, della società san Vincenzo De Paoli e il suo Presidente Enzo Passeri, delle parrocchie di Sora e Arpino. Gli alimenti sono stati consegnati a famiglie bisognose di Sora, Isola del Liri, Arpino ma anche a Case famiglia, di accoglienza, ordini religiosi bisognosi di sostegno. Un altro importante service è stato quello della raccolta di occhiali usati con la collaborazione dell’ottico Barone di Sora che si è preoccupato di ricevere gli occhiali, anche quelli del club di Arce Pontecorvo, e poi portarli in paesi africani dopo averli riadattati e sistemati. Altre due azioni significative del club sono state l’acquisto di panettoni a Natale e di colombe a Pasqua per sostenere il centro nazionale Lions raccolta occhiali usati che è valso il riconoscimento di club sostenitore del centro .E’ stata anche fatta una donazione a un ordine religioso di suore della città di Sora. Un altro importante service è stato l’incontro con più di mille alunni delle scuole superiori di Isola del Liri e Sora per parlare dei problemi delle disabilità visive e del progetto Martina che hanno curato il Presidente Giovannone e il II vicepresidente Elvio Quadrini. Non bisogna poi dimenticare Il concorso un POSTER PER LA PACE coordinato dalla cerimoniera Franca DI Passio con bellissime cerimonie di premiazione presso l’Istituto comprensivo SORA 1 e l’Istituto comprensivo Sora 2 dove hanno partecipato oltre i capi di istituto Rosella Puzzuoli e Maddalena Cioci, i docenti e i ragazzi entusiasti, , i soci Franca di Passio, il tesoriere Peppino Quadrini ,il socio fondatore Flaviano Bastardi e il Presidente Bernardo Maria Giovannone. Importanti sono anche state le partecipazioni ad eventi pubblici con il Labaro del Club come quello del centenario del comune di Colfelice, la gita al parco archeologico di Fregellae e al museo Gente di Ciociaria di Arce-Fr, le conviviali e il picnic in amicizia alla bellissima location dell’Oasi del Vallone di Arpino-Molto importante è ststa la visita del Governatore Distrettuale Michele Martella il 24 Marzo che, in tale occasione, ha pronunciato chiare e significative parole di apprezzamento per le attività del club in modo particolare per il progetto Interclub Scuola cani guida per non vedenti per cui ha promesso impegno e sostegno per la realizzazione. Tutti le iniziative del Club sono state puntualmente comunicate attraverso la stampa cartacea e digitale e i social network per far conoscere i Lions e il loro ruolo solidale nella società. Si è poi passati ad eleggere i nuovi organismi del club e all’unanimità è stato riconfermato presidente Bernardo Maria Giovannone insieme al direttivo in carica che entrano nelle loro funzioni il primo Luglio 2024.

Comunicato stampa Bernardo Maria Giovannone Presidente del Club

Correlati