ELETTA LA NUOVA SEGRETERIA REGIONALE NSC DEL LAZIO

Nella mattinata del 16 maggio 2025 a Vasanello (VT), nella Sala Consiliare di quel Comune, si è svolto il Congresso Regionale che ha portato all’elezione della nuova Segreteria NSC per il Lazio.

La nuova squadra è così composta:

Segretario Generale Regionale: Massimiliano Trastulli, Segretario Generale aggiunto Vicario: Raffaele Fardella, Segretario Regionale Amministrativo: Vincenzo Chiarolanza, nonché dai Segretari Regionali: Gaetano Santoro, Giuseppe Mancuso, Elvis Teoli, Carmelo Noto e Marco D’Ascenzi.

Ad aprire il dibattito è stato il Commissario del Lazio, nonché Segretario Generale Regionale Abruzzo e Molise Agostino Sollecchia che ha voluto complimentarsi con tutte le Segreterie Provinciali con le quali ha collaborato affinché si giungesse a questa giornata, unitamente agli altri due Commissari Giovanni Sessa e Luca Lasiepe.

Chiaro segno di attenzione per questa Regione è stata la presenza del Segretario Generale del NSC, Massimiliano Zetti e della Segretaria Nazionale Irene Carpanese, ai quali va il ringraziamento per quanto espresso nei rispettivi discorsi.

Con l’elezione della nuova segreteria regionale si riparte per affrontare le sfide future con rinnovato impegno. Il sindacato continuerà a lavorare per garantire una rappresentanza efficace dei carabinieri, promuovere il dialogo con le Istituzioni e migliorare le condizioni di lavoro e di vita del personale. L’obiettivo è costruire una struttura solida e coesa, capace di rispondere alle esigenze dei colleghi e fronteggiare le sfide che l’Arma dei Carabinieri si trova ad affrontare nel contesto attuale.

Il congresso di Vasanello ha rappresentato un passo importante in questo percorso, confermando l’impegno del Nuovo Sindacato Carabinieri del Lazio nel garantire diritti, dignità e benessere a tutti i carabinieri della regione.

La neo eletta Segreteria Regionale NSC Lazio ha voluto esprimere un ringraziamento particolare al Sindaco di Vasanello per aver messo a disposizione la magnifica Sala Consiliare per poter svolgere il congresso. Un ringraziamento va anche al Segretario Provinciale di Viterbo Giuseppe Mancuso per essere stato un ospite impeccabile, facendo gli onori di casa.