Eleonora Giorgi è morta a 71 anni: l’attrice era in cura per un tumore al pancreas

L’attrice e regista Eleonora Giorgi, 71 anni è morta presso la clinica Paideia di Roma, dopo una battaglia di quindici mesi contro un tumore al pancreas, diagnosticato nell’ottobre 2023. La malattia si era aggravata con metastasi al cervello, portando a un intervento di radiochirurgia a fine gennaio 2025.

Nata a Roma il 21 ottobre 1953, Eleonora Giorgi ha esordito nel cinema con un piccolo ruolo ne “La tarantola dal ventre nero” (1971). Il successo è arrivato nel 1973 con “Storia di una monaca di clausura” di Domenico Paolella, seguito da interpretazioni in film come “Appassionata” (1974) e “L’Agnese va a morire” (1976). Negli anni ’80, ha brillato in commedie come “Borotalco” (1982) di Carlo Verdone, che le è valso il David di Donatello e il Nastro d’Argento come migliore attrice protagonista.

Eleonora Giorgi lascia un’impronta indelebile nel cinema italiano, ricordata non solo per il talento artistico, ma anche per la sua resilienza e autenticità.