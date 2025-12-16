Eleonora Dragone morta a 39 anni dopo 7 ore in pronto soccorso: «I medici dicevano che era gastrite»

Eleonora Dragone, 39 anni, si è presentata al Policlinico di Bari il pomeriggio del 7 dicembre. Aveva un forte dolore al petto ormai da ore. Dopo sette ore al pronto soccorso, la donna è morta. E ora la famiglia vuole vederci chiaro: «Ci avevano tranquillizzato … Per loro era una gastrite. Eravamo in attesa delle dimissioni», ha dichiarato la sorella della vittima. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati una dottoressa del pronto soccorso che ha preso in carico la paziente, per verificare eventuali errori diagnostici o gestionali nella valutazione del caso. Lo riporta il Corriere di Bari.«Ha vomitato più volte, il dolore al petto non passava – ha raccontato la sorella Sabina a Quarto Potere -, ma ci hanno rassicurato che Ecg ed emogas avevano dato esito negativo e le hanno dato un maalox». È stata lei a chiamare i soccorsi quel giorno a causa dei dolori lamentati da Eleonora.Erano le 15.44 quando è arrivata in ospedale con l’ambulanza e le viene assegnato un codice arancione. I primi accertamenti sono negativi e viene dunque avviata una terapia con flebo e farmaci. Nel frattempo la 39enne continua a star male, vomita. Ma secondo i familiari, a quel punto i medici li tranquillizzano: «Per loro era una gastrite. Eravamo in attesa delle dimissioni».Intorno alle 20.40, però, la situazione precipita: Eleonora ha un malore improvviso e va in arresto cardiocircolatorio. Subito in shock room, dove provano a rianimarla, più e più volte. Alle 21.22 viene dichiarato il decesso. In questo lasso di tempo alla famiglia non è stato comunicato nulla: «Dopo il trasferimento in sala rossa non abbiamo avuto notizie per circa due ore». Non rispondeva nessuno, quando Sabina chiedeva. Quando i medici sono usciti, ha domandato loro cosa fosse successo: «Mi hanno risposto: non lo sappiamo. È una risposta che mi porterò per sempre nelle orecchie».L’autopsia sul corpo della 39enne è già stata eseguita e a breve saranno depositati gli esiti ufficiali. Sarà poi da chiarire se ci sia correlazione tra la morte improvvisa di Eleonora e la sindrome di Turner, di cui soffriva da bambina. Leggo.it

