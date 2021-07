Elena Fiori, dal Liceo di Ceccano alla lotta contro l’Alzheimer con la Fondazione Ebri di Rita Levi Montalcini

La dottoressa Elena Fiori, ex allieva del Liceo di Ceccano, è la vincitrice della borsa che la Fondazione EBRI Rita Levi Montalcini, ha bandito grazie ai fondi raccolti e messi a disposizione dalla Croce Blu di Carpi, al fine di investigare lo sviluppo di nuove terapie per l’Alzheimer.

Sotto la supervisione del Prof. Cattaneo e dei ricercatori Giovanni Meli e Raffaella Scardigli, Elena avrà la possibilità di continuare ed approfondire lo studio dell’anticorpo ricombinante scFvA13 diretto contro gli oligomeri di Aβ, tra i maggiori aggregati proteici che caratterizzano la malattia di Alzheimer. L’anticorpo ha già dimostrato di essere efficace nel riconoscere questi aggregati in vitro e di avere effetti benefici sulla sintomatologia in modelli animali. Lo studio e la validazione del formato umanizzato è cruciale per permettere il passaggio alla sperimentazione sull’uomo, ed il futuro sviluppo di una terapia genica innovativa.

