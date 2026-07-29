Egato 5, via libera ai conti: i sindaci approvano all’unanimità

Via libera unanime agli equilibri di bilancio dell’Egato 5 “Lazio Meridionale – Frosinone”. L’assemblea dei sindaci, presieduta dal presidente della Provincia Luca Di Stefano, ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno, confermando la solidità finanziaria dell’Ente e ponendo le basi per i prossimi interventi sul servizio idrico del territorio.

Tra i provvedimenti più rilevanti figura la ratifica di una variazione urgente al bilancio di previsione 2026-2028, pari a 1,8 milioni di euro. Le risorse sono legate alla transazione con il Comune di Cassino e consentiranno di restituire al gestore una quota della tariffa idrica relativa agli anni passati, mantenendo allo stesso tempo accantonate le somme ancora interessate da contenzioso.

L’assemblea ha inoltre dato il via libera all’assestamento generale e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, certificando l’assenza di debiti fuori bilancio e la tenuta economica dell’Ente. Sbloccata anche l’applicazione di circa 3,2 milioni di euro di oneri concessori riferiti alle annualità 2013, 2014 e 2015, fondi che erano già stati trasferiti ai Comuni.

Tra le decisioni approvate anche l’adesione al sistema Arera, che prevede controlli coordinati tra diversi Egato per migliorare la qualità tecnica del servizio idrico integrato.

Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre è atteso l’esame del nuovo aggiornamento tariffario biennale e del piano degli investimenti, con interventi specifici per ciascun Comune del territorio.

In chiusura, il presidente Luca Di Stefano ha richiamato l’attenzione sulla necessità di accelerare gli interventi di manutenzione straordinaria della rete idrica e di aggiornare tempestivamente le infrastrutture, per fronteggiare i disservizi sempre più frequenti causati dall’emergenza climatica e garantire un servizio più efficiente ai cittadini.