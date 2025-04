Egato 5 “Lazio Meridionale” – Frosinone, Oneri concessori ai Comuni: sono in pagamento le rate del 2025

L’Egato5 ‘Lazio Meridionale’ di Frosinone ha comunicato ai Sindaci dell’Ato5 che sono in pagamento gli oneri concessori per l’anno corrente.

Il dirigente responsabile, ingegner Luigi Urbani, precisa che, secondo l’atto della Convenzione delle gestione del Servizio Idrico Integrato, tali oneri devono essere versati dal gestore del servizio idrico integrato annualmente, con modalità anticipata (inizio anno di riferimento).

A tal riguardo, il gestore Acea Ato5 ha provveduto, di recente, al saldo dell’importo dovuto, per l’anno 2025, e conseguentemente ha reso possibile il pagamento ai Comuni da parte dell’Egato5.

Lo stesso dirigente rammenta che entro il prossimo giugno sarà possibile liquidare ai Comuni anche gli oneri concessori 2023 e, entro il prossimo novembre, quelli per l’annualità 2024.

“Infatti – spiega Urbani – vanno a scadenza i rispettivi piani di rientro approvati con atto della Conferenza dei Sindaci n. 6 del 21/05/2024 di cui ha beneficiato il Gestore per la corresponsione dei predetti importi”.

“Con l’anno in corso – continua l’ingegner Urbani -, si registra il riallineamento dei tempi di corresponsione di detti oneri da parte del Gestore Acea Ato 5 nei confronti dei Comuni, sempre attraverso Egato5, eccetto quelli oggetto del Tavolo di Conciliazione, già deliberati dalla Conferenza dei Sindaci lo scorso 25 marzo. A tal ultimo riguardo è precisato che si è in attesa della sottoscrizione della transazione con il Gestore Acea Ato5, per il via libera all’attuazione dei piani di rientro concesso al Gestore medesimo ed afferente agli Oneri Concessori anni 2013 – 2018, attraverso il versamento di 30 (trenta) rate mensili a partire dal mese successivo alla sottoscrizione e Oneri per rimborso ratei mutui anni 2000 – 2003 entro un anno dalla sottoscrizione sempre della transazione attraverso il versamento di 12 (dodici) rate mensili”.

Un’ulteriore precisazione necessaria è che, per questi ultimi importi, sarà cura dell’Egato5 trasferire gli Oneri Concessori ai Comuni, una volta acquisiti, mentre provvederà il Gestore direttamente, nei confronti dei Comuni, per il rimborso dei ratei Mutui.

Il Dirigente responsabile, infine, ringrazia tutti i dipendenti dell’Egato5, in quanto grazie al loro lavoro costante, preciso e professionale, si è riusciti a produrre atti che pienamente condivisi dalla Conferenza dei Sindaci, che li ha approvati, hanno consentito di azzerare una serie di situazioni recenti e pregresse che salvaguardano l’utenza destinataria del servizio e riducono fortemente possibili contenziosi a discapito della stessa utenza.