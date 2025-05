Efficienza e innovazione: la nuova vita della Piscina Comunale di Alatri

Un Futuro Energeticamente Efficiente per la Piscina Comunale di Alatri – L’Impegno dell’Amministrazione e dell’Ufficio Lavori Pubblici! “Sono veramente fiero di informare la cittadinanza sui significativi progressi compiuti nel progetto di efficientamento energetico e ristrutturazione della Piscina Comunale, situata in Via Madonna della Sanità. Questo ambizioso intervento, finalizzato a modernizzare una delle infrastrutture sportive più importanti del nostro territorio, è stato avviato e reso possibile grazie all’ottenimento di un consistente finanziamento dalla Regione Lazio. Il finanziamento, erogato nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027, Obiettivi Specifici OS 2.1 e 2.2, è il risultato di un’attenta e rigorosa attività di progettazione e presentazione della domanda. A tal proposito, un ruolo cruciale è stato svolto dal mio ufficio Lavori Pubblici del Comune di Alatri, che ringrazio enormemente, il quale redatto un Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP). La qualità e la completezza di questo documento hanno permesso di ottenere il finanziamento, testimoniando la validità tecnica e la coerenza del progetto con le direttive europee e regionali in materia di transizione energetica e sviluppo sostenibile. Questo conferma la capacità del nostro ufficio tecnico di intercettare fondi strategici per il benessere della comunità. L’approvazione del DIP, elaborato con grande professionalità dall’Ufficio Lavori Pubblici, fornisce le linee guida dettagliate e le specifiche tecniche che orienteranno la successiva fase di progettazione esecutiva. Ciò significa che siamo sempre più vicini all’avvio dell’esecuzione dell’opera, con le basi solide per la fase di cantiere già delineate. Gli interventi previsti nel progetto sono volti a trasformare radicalmente le prestazioni energetiche e il comfort della piscina: riqualificazione dell’Involucro edilizio: saranno sostituite tutte le superfici opache e vetrate dell’intera struttura, incluse le falde laterali inclinate, con materiali e finiture di ultima generazione, caratterizzati da elevate prestazioni termiche. Questo intervento mira a ridurre drasticamente le dispersioni di calore in inverno e l’eccessivo irraggiamento solare in estate, migliorando l’isolamento e ottimizzando i consumi energetici. Ammodernamento degli Impianti Tecnologici: saranno sostituite l’Unità di Trattamento Aria (UTA) e l’intero impianto di riscaldamento con sistemi più efficienti e tecnologicamente avanzati. L’obiettivo è garantire un controllo ottimale della temperatura e dell’umidità, assicurando un ambiente confortevole e salubre per tutti gli utenti, con una contestuale riduzione dei costi di gestione. Integrazione di Fonti Energetiche Rinnovabili: verrà installato un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Questa scelta strategica non solo contribuirà alla riduzione dell’impronta carbonica della struttura, ma consentirà anche una significativa diminuzione delle spese energetiche a lungo termine, rendendo la gestione della piscina più autonoma e sostenibile. L’intero percorso di riqualificazione è concepito con l’obiettivo ultimo di arrivare all’affidamento della gestione della struttura, una volta completati i lavori di ristrutturazione, tramite una convenzione a una struttura organizzata e specializzata. Questa scelta strategica mira a garantire una conduzione professionale e ottimale della piscina, massimizzando l’offerta di servizi alla cittadinanza e assicurando la durabilità e l’efficienza degli investimenti realizzati. L’Amministrazione è convinta che l’unione di una struttura all’avanguardia con una gestione qualificata possa elevare ulteriormente il livello dei servizi sportivi e ricreativi offerti alla comunità di Alatri. L’Amministrazione Comunale di Alatri è impegnata a seguire attentamente ogni fase di questo progetto, mantenendo la massima trasparenza e informando costantemente la cittadinanza sull’avanzamento dei lavori e sui futuri sviluppi. Confidiamo che la nuova 2 Città di Alatri Segreteria Generale Piscina Comunale diventerà un punto di riferimento per lo sport e il benessere, un fiore all’occhiello per la nostra città e un esempio concreto di sostenibilità”.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Roberto Addesse

