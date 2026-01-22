Efficientamento energetico degli edifici pubblici: il bando del Comune di Cori per selezionare operatori idonei

L’Amministrazione comunale di Cori intende accedere agli incentivi previsti dal decreto 7 agosto 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Conto Termico 3.0, che favorisce interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

In particolare, l’Amministrazione ritiene di attuare la procedura del Conto Termico 3.0 per i seguenti edifici di proprietà comunale: casa comunale di Cori e plesso scuola primaria di Cori. Ritenendo, altresì, di aggiungere i seguenti ulteriori immobili comunali: palazzetto Luciani e immobile ospitante il centro anziani di Giulianello, denominato “Ex Stazione ferroviaria”.

A tal fine, viene emesso un avviso pubblico per la selezione di operatori economici idonei. L’avviso è rivolto a tutti gli operatori idonei singoli e/o in forma societaria (ESCo – E.G.E., ecc.) “con i requisiti in conformità e abilitati all’esecuzione dei servizi tecnici di progettazione, D.LL., sicurezza compreso e l’eventuale realizzazione dei lavori stessi così come imposti dall’art.13 comma1 e succ. del Decreto del 7 agosto 2025 del Ministero dell’Ambiente denominato Misura Conto Termico 3.0”.

L’avviso è rivolto in primis ai tecnici interni all’Ente del Comune di Cori che eventualmente possiedano i requisiti d’appalto. I partecipanti e/o operatori e/o società ecc. esterni all’Ente potranno partecipare all’avviso pubblico compilando lo schema di domanda corredato da una relazione amministrativa – tecnica – economica descrittiva dell’intera procedura in oggetto, con particolare riferimento al criterio e stima dei primi costi dei servizi tecnici da sostenere (diagnosi energetiche, ecc.), allegando il documento attestante il possesso del requisito previsto dal D. del 7 agosto 2025.

Le disponibilità, sottoscritte in forma digitale, dovranno pervenire tramite Pec protocollocomunedicori@pec.it entro e non oltre il giorno 30.01.2026 alle ore 14.

L’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sull’Albo Pretorio e sul sito ufficiale del Comune di Cori.

“Vale la pena sottolineare una volta di più – affermano in merito il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, e l’assessore ai LL.PP., Ennio Afilani – l’importanza dell’efficientamento energetico degli edifici in termini sia di risparmio economico sia di ecosostenibilità. A ciò si aggiunga la possibilità di rifare le facciate degli immobili in questione e sistemare il tetto ad esempio di palazzetto Luciani e del municipio, un modo quindi per riqualificare edifici dal rilevante valore simbolico per la comunità e una grande opportunità per gli enti locali”.