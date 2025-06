EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, APPROVATI FINANZIAMENTI PER CISTERNA DI LATINA PARI A UN MILIONE OTTO CENTOMILA EURO

«Sono particolarmente soddisfatta per i risultati concreti che si cominciano a vedere grazie ai finanziamenti che abbiamo reso disponibili nell’ambito del Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027 per l’efficientamento energetico. Con la pubblicazione definitiva della graduatoria, infatti, la Regione Lazio ha dato il via ai progetti ritenuti ammissibili».

Lo dichiara in una nota l’assessore all’Ambiente, Sport e Turismo della Regione Lazio, Elena Palazzo.

«Tra questi, c’è quello del Comune di Cisterna di Latina a cui riconosciamo 1milione e 800mila euro per interventi di riqualificazione in cinque. Gli interventi riguarderanno in particolare la realizzazione di nuovi impianti di riscaldamento, la sostituzione degli infissi e la coibentazione del lastrico solare», continua l’Assessore.

«Come Regione Lazio abbiamo infatti stabilito che vi fosse una priorità nei confronti dei progetti rivolti a scuole e impianti sportivi comunali, notoriamente energivori. Per questa ragione desidero ringraziare il consigliere Vittorio Sambucci che si è fatto portavoce di tale priorità presso l’amministrazione comunale, dando così il suo contributo affinché i progetti presentati fossero rispondenti ai requisiti richiesti: un ottimo esempio di sana collaborazione tra istituzioni e la dimostrazione di quanto sia importante ascoltare la voce dei territori per poter dare risposte concrete”, conclude l’assessore Palazzo.

Alle parole dell’assessore Palazzo fa eco il Consigliere regionale Vittorio Sambucci, che aggiunge: «Sono felice di vedere riconosciuto da parte dell’assessore Palazzo, il contributo che ho personalmente voluto dare indicando, fin da subito, all’amministrazione comunale di Cisterna la necessità di intervenire sulle scuole di periferia. Ringrazio l’assessore e la giunta regionale per il lavoro di ascolto e raccordo svolto con i comuni e i loro rappresentanti. Mi auguro che in futuro questo modello possa essere replicato anche in altri ambiti per poter continuare a dare alla cittadinanza le risposte che realmente attende».