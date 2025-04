Educazione digitale: un diritto negato nell’Italia iperconnessa

C’è un’Italia silenziosa, fatta di mani piccole che scorrono schermi luminosi, di profili social creati prima dell’età consentita, di adolescenti che si specchiano in un feed per cercare se stessi. Un’Italia in cui l’accesso al mondo digitale è sempre più precoce, quotidiano e, troppo spesso, solitario. In questa realtà, bambini e adolescenti navigano senza mappe e senza guide, mentre gli adulti – genitori, insegnanti, educatori – faticano a tenere il passo di un mondo che cambia troppo in fretta.

I numeri parlano chiaro. Secondo le ultime rilevazioni, già tra i 6 e i 10 anni quasi un terzo dei bambini italiani (29,9%) utilizza lo smartphone in piena autonomia. Nella fascia 11-13 anni, il dato sale al 62,3%. Più dell’80% dei preadolescenti chatta regolarmente, un terzo pubblica contenuti, e uno su tre ha già subito episodi di cyberbullismo o comportamenti offensivi online.

Di fronte a questi dati, l’Italia continua a muoversi in ordine sparso, spesso reagendo solo davanti agli episodi più gravi: un video virale, una chat di classe fuori controllo, un caso di cronaca. Ma è il vuoto educativo strutturale che dovrebbe allarmare. Perché l’educazione digitale non è un lusso, né un’imposizione. È un diritto. Lo ha ribadito anche il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: i più giovani hanno diritto a essere educati e protetti nel loro uso della rete, esattamente come accade in ogni altro ambito della loro crescita.

Riconoscere l’educazione digitale come diritto significa investire nella formazione degli adulti: fornire strumenti, conoscenze e consapevolezza a chi ha il compito di accompagnare bambini e ragazzi in un ambiente complesso e potente come il digitale. Significa smettere di demonizzare la tecnologia e iniziare a costruire una cultura della presenza, dell’ascolto e della responsabilità.

In un mondo in cui l’identità si intreccia sempre più con la vita online, non possiamo lasciare i più giovani da soli. Educare al digitale non è censurare, ma orientare. Non è controllare, ma accompagnare. E soprattutto, non è un’oppressione: è un diritto. Da garantire, oggi.