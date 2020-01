Educare alla cittadinanza, il contributo dei filosofi: il prof. Quintili al Liceo di Ceccano

Diventare cittadini oggi in Italia è l’obiettivo di un ciclo di incontri che il Liceo di Ceccano presenta agli allievi delle classi V, in collaborazione con l’Associazione Filosofia in movimento. Il primo incontro si terrà giovedì 23 gennaio 2020, alle ore 11, nell’aula magna Francesco Alviti: interverrà il prof. Paolo Quintili, docente di Filosofia dell’Illuminismo nell’Università di Roma 2, Tor Vergata che terrà una lectio magistralis sulla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube del liceo.

COMUNICATO STAMPA