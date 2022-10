Edoardo Rea Vice Campione Italiano Velocità Salita

Poche settimane fa’ è terminata la Stagione di Edoardo Rea (Honda CBR) il pilota seguito da M&E Motorsport. Per lui l’obbiettivo di inizio stagione era fare bene nel Campionato Italiano Velocità Salita.

Dopo l’ultimo appuntamento di Volterra abbiamo raggiunto telefonicamente Edoardo ecco il suo riassunto.

Nelle qualifiche i tempi non erano molto soddisfacenti. Poi nella giornata di gara i tempi arrivavano anche se non riuscivo a conquistare tanti punti in ottica Campionato, ma comunque termino secondo in classifica obbiettivo centrato per quest’anno. Nelle prossime settimane insieme al suo Team svelerà i programmi 2023.