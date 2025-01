Edoardo morto in un incidente stradale questa mattina, aveva 26 anni

Si chiamava Edoardo Catalano il giovane di 26 anni che stamani all’alba è morto in un incidente stradale accaduto lungo la strada provinciale Bettola-Sordio, all’altezza di Mediglia, nel Milanese. Il giovane era alla guida di una Skoda Fabia e secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un palo in una rotonda. Quando sono intervenuti i soccorritori il giovane era già morto,colpisce al cuore la comunità di Casalmaiocco, dove Edoardo Catalano viveva insieme ai genitori e al fratello. Il barman 26enne rincasava dal posto di lavoro quando ha perso il controllo della sua auto, forse per un colpo di sonno dovuto alla stanchezza, finendo contro un palo della luce lungo la Sordio-Bettola. Inutili i soccorsi, Edoardo è morto sul colpo. ( fonte leggo.it) foto archivio

Correlati