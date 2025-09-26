Edoardo Mario Sulpizio è pronto per la finale della Coppa del Mondo FIA Karting di Cremona

Il “figlio d’arte” sarà protagonista, dal 25 al 28 settembre, sul circuito lombardo, della finale
Mondiale. Un parterre di oltre 200 piloti, suddivisi nelle varie categorie, con il giovane driver che
lotterà contro ben 82 avversari
La Coppa del Mondo FIA Karting ha attirato, quest’anno, un gran numero di partecipanti, con adesioni
che hanno davvero superato ogni aspettativa e gli organizzatori costretti a chiudere, quasi subito, le
iscrizioni alla finale Mondiale di Cremona.
Nell’ottica di sviluppare la propria base agonistica, FIA Karting ha creato, nel 2022, la categoria OK-N,
universale ed aperta a piloti oltre i 14 anni di età, per rendere la disciplina kartistica più accessibile.
Seguendo questa onda è nata poi la OK-N Junior, per tutti i ragazzi dai 12 ai 14 anni, che ha rapidamente
preso piede, con un mezzo omologato CIK-FIA accessibile, mosso da un motore identico per tutti,
affidabile e prestazionale.
A Cremona saranno al via 90 piloti nella categoria OK-N, oltre ad 83 giovanissimi nella classe OK-N Junior,
per due competizioni che si preannunciano molto aperte e spettacolari. In casa, infatti, i piloti italiani
sicuramente venderanno cara la pelle ma saranno della partita anche tanti driver esteri, provenienti da
26 Paesi diversi, che rendono difficile fare pronostici prima del via
La OK-N Junior disputerà sul Cremona Circuit la sua prima Coppa del Mondo e sarà tra i protagonisti
anche Edoardo Mario Sulpizio, con il numero di gara 144, sul kart messogli a disposizione dal Team DR
Racing.
Queste le sue impressioni prima dell’inizio del weekend di gara:
“Partiamo dai test dicendo che sono andati bene, non come speravo ma tutto sommato positivi.
Non ho ancora molto feeling con la gomma LeCont Rossa ma, sicuramente, variando le
condizioni della pista la mescola performerà diversamente. A livello di tempi non siamo troppo
vicini ai migliori ma, comunque, nemmeno troppo distanti. Per quanto riguarda la gara mi aspetto
di lottare per una posizione nella top10, dato che qui a Cremona, nel quarto appuntamento del
Campionato Italiano, ci siamo ritrovati già a lottare per quelle posizioni e il nostro obiettivo, la
nostra speranza, è di fare del nostro meglio senza commettere errori”
Dopo il debutto stagionale, sempre sul circuito lombardo, il giovane Edoardo Mario Sulpizio, figlio di Mario
e fratello di Liberato, entrambi rallisti, già Campione Italiano nella categoria 60 Mini nella stagione 2022,
e vincitore della Coppa Italia l’anno prima, è pronto ad affrontare questa nuova, ed importante sfida.
Siamo certi che il giovane di casa Sulpizio darà il massimo, con la giusta carica e motivazione, per
affrontare l’appuntamento Mondiale al meglio e conquistare un brillante risultato. In bocca al lupo!
Credits: Marco Cardinali – SM RacingMedia – DrcSportManagement.it