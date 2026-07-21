Edoardo De Angelis al Ferentino Acustica Festival 2026

Sarà il cantautore Edoardo De Angelis uno degli ospiti più attesi della 24ª edizione di Ferentino Acustica Festival, la storica rassegna dedicata alla chitarra acustica e alla canzone d’autore in programma a Ferentino (Frosinone) da giovedì 23 a domenica 26 luglio 2026 sotto la direzione artistica di Giovanni Pelosi.

L’appuntamento con il cantautore romano è fissato per venerdì 24 luglio, alle ore 18, nella Sala della Pace di Palazzo Consolare, dove sarà presentato il nuovo album “Ulisse al confine del tempo” (A.C. Culturarti / Il Cantautore Necessario / Azzurra Music, 2026), una delle opere più significative della sua recente produzione.

De Angelis è stato il primo autore a conquistare uno spazio stabile all’interno di una manifestazione tradizionalmente dedicata ai grandi interpreti della chitarra acustica, grazie a una scrittura profondamente legata alle sei corde. Già protagonista della scorsa edizione, durante la quale aveva proposto alcune anticipazioni del nuovo progetto, torna quest’anno a Ferentino per presentare il disco nella sua veste definitiva. “Ulisse al confine del tempo” raccoglie e sviluppa i temi più cari all’autore: il sogno, il viaggio, il confine, la libertà individuale e collettiva, il rapporto con l’universo femminile, la solidarietà umana, le passioni, il destino e la ricerca di un equilibrio tra gioia e dolore. Un lavoro che riflette sul senso dell’esistenza e sulla posizione dell’essere umano nel mondo, mantenendo intatta quella tensione narrativa che caratterizza il percorso artistico di De Angelis dagli anni del Folkstudio fino a oggi. La giornata del 24 luglio proseguirà poi alle ore 21 in Piazza Mazzini, dove De Angelis tornerà sul palco del festival per presentare il giovane cantautore Luca Carrubba, con il quale ha scritto “La Tela di Penelope”, uno dei brani di punta del nuovo album.

L’edizione 2026 di Ferentino Acustica si caratterizza inoltre per una novità importante: per la prima volta il festival rafforza il proprio programma culturale affiancando ai tradizionali concerti serali una serie di appuntamenti pomeridiani ospitati ogni giorno alle ore 18 nella Sala della Pace di Palazzo Consolare. Un vero e proprio percorso tra musica, libri e canzone d’autore che accompagnerà il pubblico fino agli spettacoli delle ore 21 in Piazza Mazzini.

Il festival si aprirà giovedì 23 luglio con la presentazione del libro “Intervista a Mario Insenga”, moderata da Diego Protani, in programma alle ore 18 nella Sala della Pace. Alle ore 21 in Piazza Mazzini saliranno invece sul palco Fabrizio Bianco, Dario Fornara, Davide Lomagno e Gabriele Dusi e Frano Livingston.

Venerdì 24 luglio, sempre alle ore 18, nella Sala della Pace, sarà la volta dell’incontro con Edoardo De Angelis e il suo “Ulisse al confine del tempo”. Dalle ore 21 in Piazza Mazzini spazio poi ai concerti di Salvatore Scutiero, Francesco Tizianel, Luca Carrubba e Riccardo Zappa.

Sabato 25 luglio, alle ore 18, nella Sala della Pace, verrà presentato il volume “Acoustic Guitar Napoli” di Stefano Barbati. Alle ore 21 in Piazza Mazzini il programma musicale vedrà protagonisti Palma Cosa, Danny Trent, Deborah Kooperman e Giovanni Ferro, e Francesco Buzzurro.

La chiusura del festival è prevista per domenica 26 luglio. Alle ore 18, nella Sala della Pace di Palazzo Consolare sarà presentato il libro “Me pare ieri” di Ernesto Bassignano, con la moderazione di Diego Protani. Dalle ore 21 in Piazza Mazzini si alterneranno sul palco Pierangelo Mugavero, Marco Manusso e Giovanni Pelosi, Rebi Rivale e Paola Selva, fino al concerto conclusivo dei Lovesick Duo.

Con quattro giorni di spettacoli, incontri e presentazioni, la ventiquattresima edizione di Ferentino Acustica Festival conferma il proprio ruolo di riferimento nel panorama nazionale della chitarra acustica e della canzone d’autore, arricchendo la proposta artistica con i nuovi appuntamenti pomeridiani e portando nel cuore storico della città alcuni tra i nomi più autorevoli della musica italiana e internazionale.