Edoardo Alinei: Un passo avanti verso la Porsche Carrera Cup Italia

Il giovane pilota romano, dopo i recenti test, si prepara ad affrontare la sua stagione nel

campionato riservato alle vetture della Casa di Stoccarda. Con la passione, la grinta e la

determinazione che da sempre lo contraddistinguono

La passione per le corse accompagna da sempre questo pilota che, nonostante la sua giovane età, ha

già avuto la possibilità di competere su circuiti importanti quali Monza ed Imola ed affronta ogni nuovo

impegno come una sfida, con grinta, determinazione, cercando di dare il massimo e di migliorarsi

costantemente. Ma soprattutto con passione e con la voglia di sentire l’adrenalina scorrere nelle vene.

Con la partenza della nuova stagione ormai alle porte, abbiamo avuto il piacere di fare due chiacchiere

con Edoardo Alinei, giovane talento del motorsport che ci trasmette le sue prime impressioni dopo i

recenti test e le sue aspettative per il Campionato Porsche Carrera Cup Italia.

Edoardo è un pilota romano di 25 anni, con un brillante trascorso nelle competizioni sui kart e, come

spesso accade, ha deciso per quest’anno di buttarsi nella mischia in circuito, in un campionato altamente

competitivo come quello messo in campo dalla Casa di Stoccarda.

Ciao Edoardo e grazie per il tuo tempo. Ci racconti la tua recente esperienza nei test? Come è andata?

“La recente sessione di test è stata davvero positiva. Sono riuscito a capire meglio il

comportamento della Porsche 992 GT3 Cup, a lavorare su alcuni aspetti tecnici e, soprattutto,

migliorare il feeling con la vettura. È stata un’esperienza che mi ha dato molta fiducia in vista

dell’inizio della stagione”

Parliamo della Porsche 992 GT3 Cup. Come ti sei trovato con questa macchina?

“Mi sono trovato subito a mio agio con la Porsche. La 992 GT3 Cup ha una guida precisa e

reattiva che ti permette di spingere forte, ho subito notato similitudini con il kart. È una macchina

che ti sfida, ma allo stesso tempo ti dà un sacco di soddisfazioni quando trovi il giusto equilibrio”

Con lo start della stagione che si avvicina, quali sono le tue aspettative per il Campionato Porsche Carrera

Cup Italia?

“Le aspettative sono alte, naturalmente. Voglio puntare a portare a casa buoni risultati. La

Porsche Carrera Cup Italia è un campionato di alto livello, con avversari molto forti, ma sono

fiducioso che con il giusto approccio ed il supporto del team possiamo fare grandi cose. Non

vedo l’ora di affrontare questa sfida e di crescere come pilota nel corso della stagione”

Come ti stai preparando a questo impegno, sia dal punto di vista fisico che mentale?

“La preparazione è sempre fondamentale. Ogni giorno mi alleno in palestra per mantenere una

condizione fisica ottimale. La forza e la resistenza fisica sono cruciali in pista, ma anche la

concentrazione mentale è altrettanto importante. Sto cercando di lavorare sulla mia capacità di

mantenere la lucidità e la calma durante le gare, così da essere pronto a rispondere a ogni

situazione che potrebbe presentarsi”

In che modo pensi che i tuoi sponsor possano trarre beneficio dal supportarti in questa avventura?

“Il motorsport è un ambito che offre una visibilità incredibile, soprattutto in eventi di alto livello

come la Porsche Carrera Cup Italia. Ogni gara è un’opportunità per i brand di farsi notare, non

solo sul circuito, ma anche attraverso i media, la televisione ed il web. I miei partner potranno

essere parte di questo viaggio, condividendo con me le emozioni ed i successi che vivremo

insieme. Più di ogni altra cosa credo che la mia serietà, il mio impegno e la mia passione per il

motorsport rappresentino valori che possono davvero fare la differenza per chi sceglie di

investire in questo sport”

Grazie per il tuo tempo, Edoardo, ed un grande in bocca al lupo per la tua stagione!

Credits: Marco Cardinali –

SM RacingMedia – DrcSportManagement.it