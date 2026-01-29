EDITORIA, DUE GIORNI DI SCIOPERO ALLA “DIRE”, ROCCA: «SOLIDARIETÀ AI GIORNALISTI E AI LAVORATORI»

«Esprimo la mia piena solidarietà alle giornaliste, ai giornalisti e a tutti i lavoratori dell’Agenzia Dire che hanno proclamato due giornate di sciopero per il mancato pagamento degli stipendi. Il diritto a ricevere una retribuzione puntuale è un diritto fondamentale. Il lavoro giornalistico è essenziale per garantire informazione libera e corretta ai cittadini e non può essere svolto nell’incertezza economica. Mi auguro che l’azienda provveda immediatamente a onorare gli impegni assunti e a corrispondere quanto dovuto, ristabilendo condizioni di rispetto e correttezza nei confronti dei lavoratori. Alle giornaliste e ai giornalisti della Dire va la mia vicinanza e il mio sostegno». Così, in una nota, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Correlati