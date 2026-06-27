Edilizia scolastica, vertice all’Itis di Arpino per i lavori PNRR: Quadrini, “interventi a stralcio per liberare i laboratori”

ARPINO (FR) – Monitorare lo stato dei cantieri, imprimere una decisa accelerazione ai lavori di riqualificazione finanziati con i fondi del PNRR e restituire subito gli spazi didattici agli studenti. Questo l’obiettivo del tavolo tecnico operativo d’urgenza che si è tenuto presso la sede dell’ITIS Chimica e Materiali “N. Parravano” di Arpino.

All’incontro hanno preso parte il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini, la Dirigente Scolastica dell’istituto Prof.ssa Paola Materiale, il dirigente dell’Edilizia Scolastica Ing. Luca Gemma, il dirigente della Stazione Appaltante PNRR Ing. Ivan Di Legge, e il Vicesindaco di Arpino, Massimo Sera. La riunione è stata convocata d’urgenza a causa dei rallentamenti registrati nell’esecuzione delle opere, una situazione che rischia di compromettere il regolare avvio delle lezioni.

Al termine del sopralluogo, il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini ha rilasciato una dichiarazione netta sulle strategie individuate e sull’impegno profuso:

*”L’ITIS di Arpino rappresenta un’eccellenza assoluta per la formazione chimica del nostro territorio, un pilastro che non possiamo permetterci di penalizzare. Il fatto che i lavori legati ai fondi PNRR stiano procedendo a rilento è inaccettabile. Siamo qui sul campo per invertire la rotta e sbloccare la situazione.

Ci stiamo impegnando con determinazione insieme alla Provincia per una soluzione strategica: eseguire i lavori a stralcio. Questo approccio permetterà di consegnare in anticipo e liberare finalmente i famosi laboratori didattici dell’istituto. Si tratta di spazi vitali per la scuola che purtroppo l’anno scorso sono rimasti inutilizzabili proprio perché oggetto di cantiere. Non possiamo più permetterci che i ritardi privino i ragazzi delle loro attività pratiche.

Un ringraziamento speciale va alla Dirigente Scolastica Paola Materiale, oggi presente al tavolo, a tutto il corpo docente, al personale non docente, e soprattutto ai ragazzi e agli alunni dell’istituto. Vogliamo ringraziarli di cuore per la straordinaria pazienza e lo spirito di collaborazione che stanno dimostrando nel far fronte ai pesanti disagi che si sono purtroppo creati a causa del protrarsi di questi lavori edilizi. Il nostro obiettivo è dare risposte concrete a tutti loro nel più breve tempo possibile.

Per questo voglio ringraziare pubblicamente anche l’Ing. Luca Gemma, dirigente dell’Edilizia Scolastica, e l’Ing. Ivan Di Legge, dirigente della Stazione Appaltante PNRR. La loro disponibilità e la sempre costante attenzione alle problematiche del territorio sono state e rimangono fondamentali. Per me, che sono anche un amministratore locale da sempre radicato in queste realtà, poter contare su una struttura tecnica così presente e reattiva è un motivo di forte orgoglio e vanto.

Ringrazio per la collaborazione anche il Vicesindaco di Arpino, Massimo Sera: la sinergia è totale perché siamo tutti uniti per risolvere l’emergenza. Oggi abbiamo definito le risultanze operative, ma non ci fermiamo alle parole. Abbiamo già fissato un nuovo incontro sul posto per martedì prossimo 21 alle ore 18:00. In quella sede verificheremo lo step di attuazione delle misure concordate oggi; in questa specifica occasione il dirigente Ivan Di Legge presenterà ufficialmente le possibili soluzioni tecniche per ovviare in maniera definitiva alle problematiche riscontrate. Tutti gli attori in campo sono concentrati verso un unico obiettivo: garantire la piena fruibilità della scuola per l’inizio dell’anno scolastico.”*

La convocazione del nuovo check-point pomeridiano per martedì prossimo servirà a valutare le proposte della Stazione Appaltante e verificare che le ditte abbiano adeguato la pianificazione del cantiere secondo le direttive tassative impartite dall’ente provinciale.