Edilizia scolastica: la Provincia di Frosinone ottiene altri finanziamenti

Un altro finanziamento a valere sui fondi del Pnrr nell’ambito del programma di potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione e relativo al piano per le infrastrutture dedicate allo sport nelle scuole.È quello di 1.659.483 euro ottenuto dalla Provincia di Frosinone per la realizzazione di una nuova palestra all’interno dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘San Benedetto’ di Cassino in via Casilina nord, una scuola che attualmente ospita circa 400 studenti e comprende gli edifici dell’Ipseoa (Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera) e dell’Ita (Istituto tecnico agrario).La nuova infrastruttura, che avrà una superficie complessiva di circa 880 metri quadrati, sarà dotata di una zona destinata agli insegnanti con relativi servizi igienici; una zona di servizi per gli allievi, con spogliatoi, locali per servizi igienici e docce; una zona per il servizio sanitario e le visite mediche e una destinata a depositi di attrezzi e materiali. Inoltre le dimensioni e le caratteristiche della palestra saranno tali da poter contenere un campo regolamentare di pallacanestro e la struttura potrà essere utilizzata anche da altre scuole, oltre che dalla comunità, rappresentando così non solo un valore aggiunto per l’istituto (attualmente privo di una palestra) ma uno spazio attrezzato e sicuro che potrà servire all’intera cittadinanza e ospitare iniziative e manifestazioni.Ancora attenzione e impegno da parte della Provincia puntati sulla città di Cassino, dove l’ente di piazza Gramsci ha convogliato qualcosa come 27 milioni di euro di finanziamenti per sei istituti scolastici della città martire.“Un altro segnale importante – è il commento del presidente della Provincia, Antonio Pompeo – per dimostrare non soltanto che le Province sono vive ed efficienti ma che hanno la grande capacità di attirare risorse a vantaggio dei territori. Con un ulteriore finanziamento legato al Pnrr, proseguiamo nel lavoro già intrapreso nell’ambito di uno dei settori più delicati, strategici e fondamentali per la crescita del nostro Paese e la formazione dei cittadini di domani”.“Uno spazio nuovo, sicuro e accogliente, quello della nuova palestra che sarà realizzata all’interno dell’I.I.S. di Cassino, – gli fa eco il consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica, Enrico Pittiglio – ma soprattutto un luogo di socialità e condivisione, in cui coltivare la grande e sana passione per lo sport”.

comunicato stampa