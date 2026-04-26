Edilizia scolastica e servizi: un impegno per il futuro di Veroli

Edilizia scolastica e servizi: una priorità per l’amministrazione comunale di Veroli tradotta in importanti lavori oggi in dirittura d’arrivo. “Come amministrazione abbiamo riservato un’attenzione massiccia alle strutture scolastiche e al loro miglioramento. – dichiarano il Sindaco Germano Caperna e l’Assessore ai lavori pubblici Augusto Simonelli- Tra gli obiettivi che ci siamo posti sin dalle fasi iniziali, il potenziamento dei servizi alle attività educative e didattiche quindi, palestre e mense oltre ai nuovi asili nido. Lo scopo, specie per la refezione, è stato investire sui punti cottura, realizzarne di nuovi e efficientare quelle già presenti. Abbiamo riconsegnato la palestra del Giglio e Casamari, stiamo realizzando nuove mense a Santa Francesca, alla Valente mentre a Casamari, Porta Napoletana e Campello sono in corso i lavori dei nuovi asili nido, e per quest’ultimo sono in conclusione quelli per la scuola dell’infanzia. Abbiamo gestito ogni operazione in concomitanza con le attività didattiche, l’ufficio tecnico e i professionisti incaricati hanno reso compatibile il proseguire dei lavori con la presenza delle lezioni. La volontà era appunto concludere le opere in tempo per l’anno scolastico 2026/2027 anche per poter supportare l’aumento dell’offerta formativa dei nostri istituti, come ad esempio l’introduzione del tempo pieno per far fronte alle tante esigenze delle famiglie. Una possibilità non percorribile se non avessimo realizzato le mense a servizio dei plessi. Il nostro territorio fa riferimento ad un sistema educativo solido sin dalla prima infanzia e creare i presupposti per potenziarlo ancora di più è un direttrice imprescindibile di un’amministrazione che vuole investire sul futuro della propria Città.”