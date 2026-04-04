EDILIZIA SANITARIA, CIACCIARELLI: «GARANTITA L’APERTURA DI NUOVE 5 CASE DELLA COMUNITÀ IN PROVINCIA DI FROSINONE»

«Con l’approvazione da parte della Giunta regionale del Lazio del programma degli investimenti per gli interventi di edilizia sanitaria la Provincia di Frosinone beneficerà di un investimento complessivo di oltre 20 milioni di euro, assicurando così la prossima apertura di 5 nuove Case della Comunità. Grazie a questo importante stanziamento, infatti, sarà possibile definire l’apertura della Casa della Comunità di Amaseno, di Arpino, di Monte San Giovanni Campano, di Paliano e di San Giorgio a Liri, ottimizzando così in modo complessivo e strutturato l’offerta sanitaria sull’intero territorio provinciale. L’apertura di queste nuove Case della Comunità consentirà la piena attuazione di un nuovo modello di assistenza sanitaria territoriale, contraddistinto dal consolidamento di uno stretto raccordo tra la rete sanitaria territoriale e la continuità dell’assistenza, ponendo al centro la persona umana e salvaguardando, nel garantirne l’assistenza sanitaria, la dimensione sociale e l’inserimento nella comunità. Ringrazio il presidente Francesco Rocca per la costante attenzione mostrata nel rafforzamento della assistenza sanitaria nelle province del Lazio»

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, assessore alle Politiche abitative.