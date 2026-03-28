Edilizia, imprese e professionisti a confronto alla Consulta di Ance Frosinone

Il futuro del settore delle costruzioni al centro del confronto promosso da Ance Frosinone. È in programma lunedì, dalle ore 14 alle 18, presso la sede della Cassa Edile in via Tiburtina , la Consulta delle costruzioni organizzata dall’associazione dei costruttori. Un appuntamento che riunirà imprese, professionisti e operatori del comparto per analizzare le principali sfide che stanno interessando il mondo dell’edilizia.

L’incontro rappresenta un momento di approfondimento e condivisione sulle dinamiche che stanno caratterizzando il mercato edilizio in una fase di trasformazione. L’obiettivo è quello di mettere a confronto esperienze e competenze per individuare strategie utili ad affrontare un contesto economico e normativo in continuo cambiamento.

Tra i temi centrali della giornata ci sarà la crescente difficoltà nel reperire personale qualificato. Una criticità che riguarda l’intero settore e che impone nuove riflessioni su come rendere più attrattive le professioni dell’edilizia, favorendo l’ingresso delle nuove generazioni. Un passaggio ritenuto fondamentale per garantire continuità e sviluppo al comparto delle costruzioni.

Ampio spazio sarà dedicato anche agli aspetti normativi e ai controlli, con un focus particolare sulle verifiche ispettive e sulle responsabilità legate agli interventi realizzati nell’ambito del Superbonus 110%. Un tema ancora molto attuale per imprese e tecnici, soprattutto alla luce delle numerose verifiche avviate negli ultimi mesi.

Durante la Consulta verranno inoltre analizzate le prospettive del settore alla luce dell’andamento dei costi delle materie prime e delle tutele contrattuali, con il supporto delle analisi elaborate dal Centro Studi Ance. Un quadro utile per comprendere le evoluzioni del comparto e orientare le scelte delle imprese in una fase cruciale per l’edilizia.