Edilizia, Di Stefano all’evento Ance Sora: «Il territorio cresce se costruiamo insieme il futuro»

Il Presidente della Provincia interviene all’evento promosso da ANCE Frosinone: dal bilancio del PNRR al turismo, passando per gli investimenti su scuole e viabilità*

Il settore delle costruzioni resta uno dei pilastri dell’economia della provincia di Frosinone, e proprio da questo punto di partenza si è aperto l’intervento del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ieri sera all’evento promosso da ANCE Frosinone presso Borgo dei Lecci a Sora. Un appuntamento che ha riunito imprenditori del comparto edile, amministratori locali e rappresentanti istituzionali per un confronto diretto sulle prospettive di sviluppo del territorio.

Di Stefano ha ricordato come gli ultimi anni abbiano rappresentato una delle stagioni più significative in termini di investimenti pubblici. «Credo che la nostra nazione abbia vissuto una delle migliori stagioni in termini di investimenti pubblici», ha dichiarato il Presidente, sottolineando come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza abbia permesso a tanti comuni di trasformare visioni amministrative in opere concrete: scuole, nuovi asili, mense scolastiche, case di comunità, piazze rigenerate e nuovi centri urbani.

Il Presidente si è poi soffermato sul tema del turismo, definendo la provincia, con i suoi 91 comuni, ancora indietro su questo fronte. «Dobbiamo avere una visione per i prossimi 20 anni per far *crescere* il nostro territorio», ha affermato, ricordando gli investimenti già messi a terra dalla Provincia: circa 100 milioni di euro, tra fondi PNRR e fondi di coesione, destinati alla messa in sicurezza delle scuole, e circa 35-40 milioni di euro investiti sulla viabilità dal 2023 a oggi.