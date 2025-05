EDIL EXPO ROMA, ASSESSORE RINALDI: OCCASIONE DI CONFRONTO CON UN SETTORE STRATEGICO

«Oggi, in delega del presidente Francesco Rocca, ho partecipato all’inaugurazione di Edil Expo a Roma, la fiera internazionale dedicata all’edilizia, all’abitare e alle tecnologie per la casa, da tre anni organizzata a Fiera di Roma. È stato una occasione di confronto politico e istituzionale con un settore strategico per l’economia regionale e dell’Italia. La Regione Lazio è vicina alle imprese e ai lavoratori tutti. L’impegno della Giunta regionale è quello di accompagnare la crescita del comparto, in armonia col territorio, garantendo il giusto riconoscimento agli operatori». Lo scrive su Facebook l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di Ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi

