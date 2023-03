Eddi La Marra entra in M&E MOTORSPORT

Il giovane Team M&E MOTORSPORT presenta un altro tassello del suo progetto. Questa volta è la volta del Ex Campione delle due ruote il forte pilota EDDI LA MARRA.La sua esperienza sulle due ruote servirà alla crescita del giovane pilota Edoardo Rea già Vice Campione nel CIVS, Campionato che affronterà anche in questa stagione.IL Centauro di Ferentino sarà al fianco del Team in tutti li appuntamenti della serie tricolore.Il titolare del Team Michael Lauro è molto soddisfatto di questo ingresso nella sua struttura.Nei prossimi giorni il Team svelerà i partner che affiancheranno Edoardo e la nuova Livrea della Honda CBR.

