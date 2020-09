EcoTyre e FareVerde Frosinone, 6.000 kg di PFU recuperati nel campo di internamento Le Fraschette ad Alatri

Grazie al prezioso lavoro dei volontari di FareVerde Frosinone sono stati raccolti 6.000 kg di PFU all’interno del campo di internamento Le Fraschette di Alatri. Il Consorzio EcoTyre si occuperà di ritirare le gomme a fine vita e portarle presso l’impianto di trattamento più vicino per avviarle a una corretta gestione: il granulo derivante dal riciclo dei PFU può essere riutilizzato in una molteplicità di forme e grazie al progetto di EcoTyre “Da Gomma a Gomma” per la produzione di altri pneumatici. Il prossimo obiettivo del Consorzio è aumentare le percentuali di utilizzo del granulo all’interno di pneumatici.

La corretta gestione dei PFU è dunque parte fondamentale dell’economia circolare del nostro Paese.

“Abbiamo gestito PFU raccolti in mare, sulle montagne, in strapiombi alti più di 100 metri, ma è la prima volta che programmiamo un intervento in un’area di interesse storico e artistico come il campo di internamento Le Fraschette. Ringraziamo FareVerde Frosinone, con cui abbiamo organizzato in appena due anni ben 5 interventi straordinari di raccolta – ha detto Enrico Ambrogio, Presidente di EcoTyre – che con la sua importante attività sul territorio scova depositi di PFU abbandonati, di complicata gestione per le Amministrazioni comunali, e li segnala sul nostro sito www.pfuzero.ecotyre.it. L’obiettivo del progetto PFU Zero è proprio quello di individuare e mappare questi stock storici e aiutare gratuitamente i Comuni a rimuovere i PFU. In questo modo salvaguardiamo l’ambiente e sensibilizziamo cittadini e operatori sulla filiera dei PFU, sul diritto di lasciare le gomme a fine vita dal gommista senza alcun ulteriore costo, riducendo quindi il rischio di abbandono indiscriminato in natura”.

“Due sono i messaggi che vogliamo lanciare: rispettate il nostro pianeta e non abbandonate pneumatici giunti a fine vita, né alcun altro rifiuto, nell’ambiente. – ha dichiarato Marco Belli, Presidente di FareVerde Provincia di Frosinone – Noi continueremo a lavorare sul territorio, salvaguardandolo grazie a partnership importanti come quella con il Consorzio EcoTyre, con cui abbiamo raccolto oltre 80 mila kg di pneumatici fuori uso: un traguardo che ci riempie di orgoglio”.

