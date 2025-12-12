ECONOMIA LAZIO, RIGHINI: «FITCH ALZA IL RATING DELLA NOSTRA REGIONE DA BBB A BBB+»

«Accogliamo con grande soddisfazione l’annuncio che Fitch Ratings, ha alzato il rating della Regione Lazio da BBB a BBB+. Si tratta, dopo quello di Moody’s, di un altro prestigioso riconoscimento, che conferma la solidità del percorso intrapreso in questi mesi e il rafforzamento della nostra credibilità finanziaria. L’analisi di Fitch mette in evidenza la correlazione tra l’andamento del rating della Nazione e quello del Lazio. È un segnale chiaro: cresce l’Italia, cresce il Lazio».

Lo dichiara l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

«Il giudizio sottolinea inoltre un aspetto particolarmente rilevante delle nostre politiche di gestione finanziaria: la semplificazione e la razionalizzazione del portafoglio del debito regionale, oggi caratterizzato da una forte presenza di controparti istituzionali quali il MEF e la Cassa Depositi e Prestiti. Questo elemento rafforza ulteriormente il legame di stabilità tra la nostra Regione e lo Stato, contribuendo a rendere il nostro debito più solido, sostenibile e meno esposto alla volatilità dei mercati», aggiunge l’assessore Righini.

«Il miglioramento del rating non è soltanto un riconoscimento formale, ma un segnale concreto che certifica la credibilità delle nostre scelte, aumenta la reputazione della Regione e apre nuove opportunità per investimenti, crescita e qualità della spesa pubblica. Continueremo su questa strada, con disciplina e trasparenza, per garantire ai cittadini del Lazio una Regione più forte, affidabile e capace di sostenere lo sviluppo economico e sociale dei territori», conclude l’assessore Giancarlo Righini