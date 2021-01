Economia, Forte (PD): Presentata in commissione la legge regionale sugli ‘Open innovation Center’. “Il Lazio capofila della new economy”

E’ stata presentata questa mattina in commissione regionale Sviluppo, alla presenza dell’assessore Paolo Ornali, la legge sugli ‘Open innovation center’ presentata dal consigliere regionale Enrico Forte insieme alla collega Michela Califano.

<<Lo strumento che si vuole creare attraverso la legge regionale – spiega il consigliere regionale del PD Enrico Maria Forte – punta a trasformare il Lazio nella regione capofila dell’innovazione e della new economy in Italia: avremo l’opportunità di mettere a frutto e migliorare l’esperienza ancora in corso del sostegno pubblico attraverso i bandi, creando un albo regionale ad hoc e finanziando i progetti validi e meritevoli>>.

La legge sposa pienamente alcuni dei principi sanciti dal Recovery Plan italiano: digitalizzazione, incremento dimensionale delle imprese e made in Italy.

L’obiettivo stimolare all’innovazione anche i territori periferici, incentivando la realizzazione di prodotti e servizi nuovi, valorizzando il ruolo delle università come Organismi di ricerca, creando così un naturale consorzio di soggetti che possano prendere parte alle prossime call europee. << L’Open Innovation- spiega ancora Forte – è un vero e proprio ecosistema che accelera l’innovazione, i soggetti non perderanno la propria natura giuridica e verrà valorizzata la proprietà intellettuale. All’interno di questo nuovo paradigma nasceranno gli innovation manager che le singole aziende non possono permettersi e si rinforzerà la possibilità di accedere alla finanza agevolata>>.

Con questo atto in commissione si dà il via alle audizioni in vista del dibattito in consiglio regionale. Plauso da parte dell’assessore Orneli che considera questo strumento come una nuova sfida per il Lazio, incrociando le iniziative europee in cui la Regione investe e crede fortemente.

COMUNICATO STAMPA