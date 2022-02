“Economia e Società”: il webinar organizzato da Insieme Lazio

Insieme Lazio ha organizzato un ciclo di incontri, che inizierà col webinar di formazione online “Economia e società”. Ecco di cosa si tratta.

Webinar Insieme Lazio: Insieme Lazio, coordinamento regionale del Movimento politico “INSIEME”, organizzerà un ciclo di incontri online, che inizierà il prossimo 15 febbraio.

Vediamo di cosa si tratta.

Webinar Insieme Lazio: i dettagli dell’evento

Insieme Lazio ha organizzato una serie di webinar di formazione online, composto da cinque incontri, a tema “Economia e società”.

Il primo incontro sarà il 15 febbraio 2022, dalle ore 19.00. Il webinar tratterà del seguente argomento: “Economia Civile come paradigma di riferimento generativo per la prossima stagione politica”. L’incontro si terrà sulla piattaforma di Zoom.

Il relatore dell’evento sarà il Professore Leonardo Becchetti, docente ordinario di Economia Politica, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, direttore del corso di specializzazione in European Economics and Business Law e del Master MESCI di Development and International Cooperation. Ha pubblicato circa quattrocento lavori tra articoli su riviste internazionali e nazionali, volumi, contributi a volumi, quaderni di ricerca ed è tra i primi 70 economisti del mondo come numero di pagine pubblicate su riviste internazionali secondo la classifica mondiale REPEC (Marzo 2014).

È Presidente del comitato scientifico di Next – Nuova Economia per Tutti e membro del Comitato preparatorio delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani.

Recentemente è diventato Consigliere del ministro dell’Ambiente e coordinatore della task force della Regione Lazio (proprio in materia di sostenibilità e resilienza).

Ad introdurre l’evento sarà il coordinatore di Insieme Lazio, Francesco Rabotti.

A moderare ci sarà la giornalista Maria Cristina Tubaro.

Durante il webinar interverrà anche Ivan Simeone, direttore CLAAI Assimprese Lazio Sud.

Per poter partecipare al webinar, occorrerà registrarsi al seguente link: https://bit.ly/3Lu7kA2.

Webinar Insieme Lazio: i prossimi appuntamenti

Il webinar organizzato da Insieme Lazio continuerà con altri quattro appuntamenti:

4 marzo , ore 19.00, “Dall’ideale della povertà pensata alla realtà dell’economia francescana”, tenuto dal Professore Oreste Bazzichi;

, ore 19.00, “Dall’ideale della povertà pensata alla realtà dell’economia francescana”, tenuto dal 25 marzo , ore 19.00, “Welfare e transizione ecologica”, tenuto dal Professore Giuseppe Sabella;

, ore 19.00, “Welfare e transizione ecologica”, tenuto dal 8 aprile , ore 19.00, “La Costituzione italiana: diritti civili e sociali”, tenuto dal Professore Leonardo Bianchi;

, ore 19.00, “La Costituzione italiana: diritti civili e sociali”, tenuto dal 22 aprile, ore 19.00, “Politiche migratorie: come coniugare accoglienza e sviluppo economico dell’Italia”, tenuto dal Professore Natale Forlani.

Comunicato stampa