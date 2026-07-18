Economia e Giurisprudenza: Cassino tra le eccellenze italiane

L’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale continua a distinguersi nel panorama accademico italiano. Il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza (Dipeg) conquista infatti un importante riconoscimento nella classifica Censis 2026/2027, confermandosi tra le realtà universitarie di riferimento per qualità della didattica, innovazione e capacità di formare professionisti pronti ad affrontare il mercato del lavoro. I risultati premiano in particolare i corsi di area economica, che si posizionano tra i migliori d’Italia, e registrano una significativa crescita anche nell’area giuridica. Un traguardo che rafforza il prestigio dell’ateneo cassinate e testimonia il valore di un’offerta formativa sempre più competitiva.Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore del Dipartimento, Raffaele Trequattrini, che ha sottolineato come questo risultato sia il frutto del lavoro condiviso di docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti. Un percorso costruito negli anni attraverso investimenti nell’innovazione della didattica, nell’internazionalizzazione e nel costante dialogo con il mondo delle imprese e delle istituzioni.Tra i punti di forza evidenziati dal Censis figurano la qualità dell’insegnamento, i servizi agli studenti, le opportunità di mobilità internazionale e il forte legame con il territorio, elementi che rendono il Dipeg una scelta sempre più apprezzata da chi desidera costruire un percorso universitario di alto livello.Il riconoscimento rappresenta un motivo di orgoglio non solo per l’Università di Cassino, ma anche per l’intero territorio del Lazio meridionale, che vede valorizzata una delle proprie eccellenze accademiche. Un risultato che conferma come investire nella formazione significhi investire nel futuro delle nuove generazioni e nello sviluppo del territorio.